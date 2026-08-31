A kérdés nem az, kit akar elszámoltatni Unger Anna, hanem az, hogy ki állítja meg, ha téved

Unger Anna szerint szeptemberben már elindulhatnak az NVVH első nyomozásai. És éppen ez az, ami miatt nem megnyugodni, hanem kérdezni kellene. Egy olyan hivatal készül akcióba lépni, amely védett üzleti és pénzügyi adatokhoz férhet hozzá, helyszíni vizsgálatokat tarthat, cégeket vonhat felügyelet alá, és akár ismételten ötmilliárdos bírsággal kényszeríthet együttműködésre.

Itt már nem az a fő kérdés, hogy Unger Anna mit ígér a saját függetlenségéről. Hanem az, hogy miért hoztak létre egyáltalán egy ekkora hatalmú szuperhatóságot, és mi történik akkor, amikor ezt a hatalmat valóban használni kezdik?