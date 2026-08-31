Panyi Miklós: Kaotikus viszonyok uralkodnak Lőrincz Viktória minisztériumában

Lemondott a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára – erről Lőrincz Viktória számolt be közösségi oldalán. A miniszter szerint személyes okok álltak a háttérben.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a lemondás a minisztérium alkalmatlanságát bizonyíthatja. Panyi Miklós hozzátette: sokáig kulcsterületekért felelős államtitkár sem volt a tárcánál, és az elmúlt hónapokban nem volt döntéshozatal vagy ügyintézés. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig leszögezte: látszik, hogy vállalhatatlan viszonyok uralkodnak Lőrincz Viktória minisztériumában, de azt sem tudni, hogy mit csináltak eddig.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium felel egyébként a Magyar Falu Programért, amelyben nincsenek kifizetések, de a szociális tűzifaprogram sincs még kiírva.