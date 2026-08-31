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Panyi Miklós: Kaotikus viszonyok uralkodnak Lőrincz Viktória minisztériumában

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára személyes okok miatt lemondott tisztségéről – erről a tárcavezető, Lőrincz Viktória írt közösségi oldalán. Panyi Miklós szerint jelenleg tetszhalott állapotban van a minisztérium.

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Lemondott a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára – erről Lőrincz Viktória számolt be közösségi oldalán. A miniszter szerint személyes okok álltak a háttérben.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a lemondás a minisztérium alkalmatlanságát bizonyíthatja. Panyi Miklós hozzátette: sokáig kulcsterületekért felelős államtitkár sem volt a tárcánál, és az elmúlt hónapokban nem volt döntéshozatal vagy ügyintézés. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig leszögezte: látszik, hogy vállalhatatlan viszonyok uralkodnak Lőrincz Viktória minisztériumában, de azt sem tudni, hogy mit csináltak eddig. 

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium felel egyébként a Magyar Falu Programért, amelyben nincsenek kifizetések, de a szociális tűzifaprogram sincs még kiírva.

 

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