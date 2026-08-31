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Mindössze egy céget hívtak meg a paksi fenékküszöb építésére kiírt pályázatra

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy az OVF eredetileg mintegy 1,5 milliárdos költséggel számolt, azonban a kivitelezést elnyerő A-Híd Építő Zrt. 2 milliárdért vállalta az építkezést.

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Magyar Péter korábban még azt állította, hogy nem lehet elkészíteni a fenékküszöböt, néhány nap múlva pedig már azt jelentette be, hogy haladéktalanul megépítik. Csakhogy a Magyar Nemzet szerint újabb furcsaságok derültek ki a paksi fenékküszöb építése körül. A portál arról számol be, hogy mindössze egyetlen vállalatot hívtak meg az építésre kiírt több milliárd forintos közbeszerzésre, így csak egy ajánlat érkezett. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság augusztus 12-én írta ki a közbeszerzést. A portál azt írja, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott az OVF és csak az A-Híd Építő Zrt. kapott meghívást. Az építés költségét a vízügyi igazgatóság mintegy 1,5 milliárd forintra becsülte. A kivitelező viszont 2 milliárdért vállalta a beruházást, így az a harmadával többe került, mint azt eredetileg tervezték.

 

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