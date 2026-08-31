A politikai vezér akkor kerül bajba, amikor már a saját tábora sem bólogat

Eddig Magyar Péter erejének része volt, hogy saját tábora szinte reflexből felsorakozott mögötte. Az Unger-ügyben ez a mechanizmus látványosan megakadt. Százával bírálták Tisza-szimpatizánsok, egy támogató még demonstrációt is szervezett, Hadházy Ákos pedig tudni akarja, hogyan került Unger Anna a 96 pályázóból a befutók közé. Magyar közben lezártnak tekintené a vitát.

Csakhogy a politikában egy ügyet nem attól zárnak le, hogy a miniszterelnök kijelenti. Különösen pikáns, hogy hétfőn maga mesélte el: volt olyan tanéve, amikor 20-25 intőt gyűjtött össze. Lehet, hogy most nem az iskolából érkezett az intő jel, hanem a saját választóitól.