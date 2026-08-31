A Tisza-kormánynak ma éjfélig kell asztalra tennie az uniós pénzek felhasználásáról szóló terveit

A közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid elmondta, hogy az elmúlt hetekben minden tárcára kiterjedő munka zajlott, és mára minden szükséges mérföldkövet teljesítenek, hazahozva az összes uniós pénzt. A júliusban jóváhagyott 10 milliárd eurós csomagból 6,5 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel. A kifizetési kérelmeket szeptember 30-ig kell benyújtaniuk az Európai Bizottság felé, amely december 31-ig teljesíti a kifizetéseket.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: egyelőre nem tudni, hogy Brüsszel pontosan mit kér a forrásokért cserébe. Szerinte a magyar embereknek joguk van tudni, hogy a Tisza-kormány mit ad a pénzekért. Az ellenzéki politikus nehezményezte, hogy Magyar Péterék a harmadára csökkentették az egészségügyi fejlesztésekre szánt forrásokat.

A Világgazdaság újságírója szerint a kormány az összegeket látványos fejlesztésekre és beruházásokra használhatja fel. Hecker Flórián példaként említette a már bejelentett HÉV- és vasútfejlesztést, a megújuló energiaforrások rendszerbeállítását, valamint a digitalizációt. Az újságíró hozzátette: ha az Európai Unió elfogadja a magyar tervben rögzített reformokat, akkor tud a Tisza-kormány az egyes lépésekhez számlákat rendelni.