Lánczi Tamás: Magyar Péter tönkre akarja tenni a magyar vállalatokat

Még augusztus elején az Orbán-kormányt szidalmazva jelentette be Magyar Péter, hogy a Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszakövetelik az addig kifizetett mintegy 315 milliárd forintos vételárat is. A kormány azért lépett vissza, mert bár a Bayer a szerződésben vállalta, nem töröltette az ingatlanokra vonatkozó önkormányzati elővásárlási jogokat.

A Bayer Construct Zrt. tulajdonosa múlt szerdán csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A Bayer Construct leányvállalata, a ZVK Development azonban vitatja a kormány jogi érvelését, a társaság pedig továbbra is érvényesnek tekinti a szerződést. A cég azt is közölte, hogy a 7 épületből álló komplexum a szerződésnek megfelelve június 30-ra elkészült, berendezve, birtokba vehető állapotban van.

Magyar Péter szándékosan lehetetleníti el a Bayer Construct további működését azzal, hogy az állam elállt a cég által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától – erről a Bayer Show-ban beszélt Lánczi Tamás. Hozzátette: Magyar Pétert nem érdekli, hány magyar embert tesz munkanélkülivé azzal, hogy az állam csődbe juttatja a vállalatot.