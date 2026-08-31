A kormány benyújtotta a költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot

Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány hétfőn. Sajtóinformációk szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a korábbi 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt 7,5%-ra emeli a kormány.