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A kormány benyújtotta a költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot

A témában a Fidesz országgyűlési képviselője, Szalai Piroska nyilatkozott, hogy milyen jövőt jelez ez a forgatókönyv.

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Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány hétfőn. Sajtóinformációk szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a korábbi 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt 7,5%-ra emeli a kormány.

 

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