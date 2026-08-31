Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatandó további tárgyalásokra készül

A kelet-ukrajnai Druzskovka városában lerombolt épületek romjai hevernek az elhagyatott utcákon. Az orosz katonák mindössze 15 km-re vannak a településtől és folyamatosan közelednek, de a lakosok közül sokan így sem hajlandóak elhagyni szülővárosukat. Az orosz légicsapások az ukrán fővárost sem kímélik: Kijevet rendszeresen érik támadások, legutóbb vasárnap csaptak le az orosz sugárhajtású drónok tüzet okozva egy raktárépületben. A hatóságok arra szólították fel a lakosokat, hogy vegyék komolyan a légiriadókat.

A sugárhajtású drónok lelövése a legnehezebb feladat az ukrán hadsereg számára – erről számolt be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azt is bejelentette, hogy további tárgyalásokra készül Donald Trump képviselőivel. Az ukrán államfő elmondta, hogy Oroszország taktikája az, hogy dróncsapásokkal merítse ki Ukrajnát. Az elmúlt 4 napban csaknem 1500 különféle drónt lőttek ki, amelyek közül körülbelül 800 sugárhajtású volt.