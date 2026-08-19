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A kormány továbbra is hallgat az azbesztüggyel kapcsolatban

Bár a 3 milliárdos alapot megnyitották, további érdemi előrelépés nincsen az Ausztriából beszivárgó azbesztszennyezés kezelésére.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Ezt mondta Híradónknak a Fidesz országgyűlési képviselője. V. Németh Zsolt úgy vélte az összeg a szombathelyi oladi plató problémáinak megoldására is szűken elég. Úgy látja, a kormány magára hagyta a további 250 szennyezett települést.

 

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