Baka András vitatott ítéletei: milyen jogfelfogást hoz a Sándor-palotába?

Tizenhét év Strasbourgban, majd a Legfelsőbb Bíróság elnöki széke és ítélkezés a Kúrián. Baka András több évtizedes bírói pályáját azonban máig vitatott döntések is kísérik. Melyek ezek és mit árulhatnak el a megválasztott köztársasági elnök jogfelfogásáról?

Jogtörténészeket, volt alkotmánybírókat és jogászokat is kerestünk, hogy értékeljék Baka András korábbi bírói tevékenységét. Többen azonban nem vállalták a kameránk előtti megszólalást, volt, aki a lehetséges retorzióktól tartva utasította vissza megkeresésünket.



Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője azonban vállalta az interjút. Baka András több évtizedes bírói pályájának több vitatott ügyét is felidézte.