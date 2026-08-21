Nemsokára indul a tanév

A nyári szünet a gyerekek számára a szabadságról, a pihenésről és a kötetlen programokról szól, ezért az iskolakezdés sokaknak komoly váltást jelent. Az utolsó hetekben azonban nemcsak a tanszereket és az iskolatáskákat érdemes előkészíteni, hanem lelkileg is ráhangolni a gyerekeket az új tanévre. Vissza kell állítani a napirendet, a megfelelő alvási ritmust, és fokozatosan vissza lehet vezetni a rendszerességet is. De vajon hogyan tegyük mindezt úgy, hogy ne stresszt, hanem biztonságot adjunk a gyermeknek? Mikor természetes az iskolakezdés miatti izgalom, és mikor érdemes komolyabban foglalkozni a szorongással? Erről beszélgetünk szakértőnkkel.