Aranyosi Péter lejáratásnak nevezte, hogy híroldalak beszámoltak az ámokfutásáról

Aranyosi Péter Felméri Péter podcastjében magyarázkodott. A beszélgetésben a humorista arról panaszkodik, hogy tavaly ilyenkor méltatlanul bántak vele és visszavonták a Karinthy-gyűrűjét a rasszista, antiszemita és kirekesztő megnyilvánulásai miatt. Aranyosi Péter magát áldozatként állította be, arról azonban egy szót sem ejtett: miért is érték őt támadások.

A Partizán műsorában például arról számolt be, hogy üzenetben gratulált Ruszin-Szendi Romulusznak, mikor belépett a Tisza Pártba.

Örömét fejezte ki, hogy lesz valaki a pártban, aki tud sortüzet vezényelni. Egy másik alkalommal pedig Orbán Viktor felrobbantásának lehetőségéről is elmélkedett.

De itt még korántsem ért véget Aranyosi Péter botrányainak sorozata. Azzal vált hírhedtté, hogy egy interjúban dakotának és tetvesnek nevezte a roma kisebbséget, de fellépésein is rendszeresen megalázza őket. Egy másik interjúban a zsidóságot vette célba, sértegette és kigúnyolta a holokausztot túlélőket.

A közmédia szerint Aranyosi Péter megnyilvánulásai nemcsak kirekesztők voltak, hanem gyűlölet szítására is alkalmasak. Megbélyegző, rasszista kijelentései miatt pedig sorra ítélték már el zsidó és roma szervezetek. De a humorista erőszakosságáról is tanúbizonyságot tett, amikor a Patrióta újságírója szembesítette őt kijelentéseinek súlyosságával. Nem csak sértegette, agresszívan meg is rángatta a riportert.