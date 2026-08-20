Több mint tucatnyi szexuális erőszak a ceutai krízis közepette

Továbbra is kaotikus a helyzet Ceutában. Hiába kezdték a hatóságok a tengerparti ideiglenes táborok felszámolását, a higiéniai válság egyre súlyosabbá vált. Az egészségügyi problémák a városba vezényelt személyzetet is elérték: rendőrök és katonák körében több rühes esetről számoltak be. A spanyol gyermekügyi államtitkár emlékeztetett, hogy országában illegális a kiskorúak tömeges kitoloncolása. Sokan közülük az elmúlt három hetet az utcán vagy a strandon töltötték.

A civil szervezetek arra figyelmeztettek, hogy a nők és a fiatal lányok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Július 30-a óta a rendőrszakszervezetek adatai szerint legalább 15, különböző súlyosságú szexuális erőszak történt. Az áldozatok többsége kiskorú, összesen tizenegy marokkói tinédzser lány tett feljelentést. Eddig egyetlen feminista szervezet sem ítélte el ezeket az erőszakos cselekedeteket, amelyeket a határt megrohamozók követtek el.