Zöld utat adott az Alkotmánybíróság a visszamenőleges jogalkotásnak

Jóváhagyta az alkotmánybíróság a visszamenőleges hatályú jogalkotást - reagált híradónknak Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra, hogy a taláros testület a 17. alkotmánymódosításhoz fűződő összes panaszt elutasította. A miniszterelnök üdvözölte a döntést, szerinte ezzel egyértelművé vált: alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár.