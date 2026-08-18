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Zöld utat adott az Alkotmánybíróság a visszamenőleges jogalkotásnak

A Fidesz frakcióvezetője szerint a lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat.

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  • Forrás: HírTV
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Jóváhagyta az alkotmánybíróság a visszamenőleges hatályú jogalkotást - reagált híradónknak Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra, hogy a taláros testület a 17. alkotmánymódosításhoz fűződő összes panaszt elutasította. A miniszterelnök üdvözölte a döntést, szerinte ezzel egyértelművé vált: alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár.

 

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