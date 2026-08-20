Gyanús közbeszerzés, nagy buli

A vota fókuszába két kiemelt esemény került: Lázár János bejelentése, miszerint 2026. augusztus 20-i hatállyal lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, valamint az ünnepi rendezvénysorozat körüli viharos közbeszerzés. Míg a vendégek Lázár János lépése mögött a Fideszen belüli belső pozícióharcot és a választási vereséget követő szándékos megújulást sejtik, addig az augusztus 20-i programok átalakítása és lebonyolítása körül komoly mutyigyanú merült fel. A megszorításokra hivatkozva csökkentett műszaki tartalommal, egyetlen érvényes ajánlattevőként egy Tiszához köthető, hátterében megkérdőjelezhető cég nyerte el a milliárdos megbízást, amely a résztvevők szerint a nyílt verseny teljes hiányát mutatja.