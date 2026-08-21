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Nyár végi kirándulások belföldön és külföldön

A témáról Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt a Napindítóban.

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Lassan véget ér a nyár, de ez korántsem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a kirándulásokról és az utazásokról. Sőt, a nyár vége sok szempontból ideális lehet egy néhány napos belföldi vagy külföldi kikapcsolódásra.

 

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