Magyar Péterék civil szervezeteket listáznak

Listázni kezdte a Miniszterelnökség a civil szervezeteket

Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán, hogy készítettek egy interaktív térképet, amelyen mintegy 20 ezer szervezetet gyűjtöttek össze. A térképen egyébként nem jelölték, kiket tartanak civilnek és álcivilnek.

A Miniszterelnökség 400 milliárdos támogatási pénzt kér számon, mindezt annak hangsúlyozásával, hogy senkit sem akarnak megbélyegezni.

Megkerestünk több, a dokumentumban feltüntetett szervezetet

Volt aki nevetve fogadta, hogy felkerült a Miniszterelnökség listájára. Más már nem is emlékezett rá, mire kaptak pénzt 2022-ben, az egyik szervezet pedig kikérte magának, hogy álcivilnek nevezzék.

A listán szereplők között az előző kormányzathoz egyáltalán nem kapcsolódó szervezeteket is feltüntettek. A Zöld Kapcsolat Egyesület például 29 ezer forintban részesült 2025-ben. Egy másik szervezet, a Miskolci Renegátok Amerikai Futball Sportegyesület körülbelül 34 ezer forintos támogatáshoz jutott. A Hosztótért Egyesület a térkép szerint már komolyabb támogatást kapott, ők több mint 80 ezer forintban részesültek.

A HírTV által megkérdezett civil szervezetek viszont nem tartják magukat álcivilnek, így a visszafizetést sem tervezik. Magyar Péter azonban megfenyegette azokat, akik jogtalanul kaphattak pénzeket. A Miniszterelnökség listáján egyébként kistelepülési iskolai alapítványok, állatvédő szervezetek és beteg gyerekeket támogató alapítványok is felkerültek.