Döntött a bíróság a lengyel buszsofőrről

Tizenkét ember életét vesztette, több mint negyvenen pedig megsérültek abban a súlyos balesetben, amelyben egy Medjugorjéból hazatartó lengyel zarándokbusz árokba borult vasárnap hajnalban. A katasztrófavédelem munkatársai az ablakokon keresztül mentették a csapdába esett utasokat, a jármű alá szorult sérülteket pedig csak a busz hátsó tengelyének megemelésével tudták kiszabadítani. A sérültek jelentős részét már hazaszállították Lengyelországba, míg a debreceni, miskolci, egri és nyíregyházi kórházakban ápolt utasok állapota stabil. A Miskolci Járásbíróság időközben elrendelte a volánnál elalvó sofőr 30 napos letartóztatását.