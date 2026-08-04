Új választási törvényt fogadna el a Tisza Párt

A választás után még a kétharmados többség előnyeit méltatta Magyar Péter. Most azonban úgy néz ki, hogy a Tisza-kormány teljesen átalakítaná a választási rendszert. Melléthei-Barna Márton a 24.hu-nak adott interjújában jelentette ki azt, hogy a Tisza Párt kész egy új választási törvényt elfogadni. A Tisza Párt országgyűlési képviselője a lapnak elmondta, hogy az új alkotmány elfogadása után a kabinet első feladatai között lesz egy új választási törvény elfogadása, amit várhatóan népszavazással akarnak megerősíteni. A miniszterelnök sógora szerint a kormány egy kiegyensúlyozottabb választási rendszert alakítana ki, aminek a célja az, hogy egy párt többé ne szerezhessen kétharmados többséget.

Magyar Péter sógora nem először beszélt egy esetleges választási törvény módosításról. Július közepén szintén a 24.hu-nak is arról beszélt, hogy olyan választási törvényt akar a kormány, amely jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmadot szerezzen. Akkor a miniszterelnök úgy reagált képviselőjének szavaira, hogy ez nem a kormány és nem is a Tisza Párt álláspontja.

Csakhogy Melléthei-Barna Márton kijelentése antidemokratikus, az új választási törvény pedig korlátozhatná a választójogot – jelentette ki egy alkotmányjogász. Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette: a választási törvény átalakításával a Tisza-kormány meg akarja akadályozni Orbán Viktor visszatérését is. Kifejtette: mivel a jelenlegi Alaptörvény-módosítások egy alkotmányos puccs részei, így a bevezetett intézkedéseket bármikor vissza lehetne állítani.