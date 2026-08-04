Több vidéki önkormányzat is energiatakarékos intézkedéseket vezetett be

A kormány bejelentette: aki tud, az spóroljon az energiával és a vízzel

Sopronban ideiglenesen szünetel az öntözőrendszer a parkokban és a körforgalmakban, de városszerte a középületek és a köztéri szobrok sincsenek kivilágítva. A szökőkutak pedig átmenetileg teljesen leállnak.

Székesfehérváron az energiatakarékosság érdekében pénteki munkarendre állt át a Polgármesteri Hivatal, míg a nélkülözhető informatikai rendszereket teljesen leállították. Az esti díszkivilágításokat pedig a város több pontján is lekapcsolták.

Debrecenben is figyelnek az energiatakarékosságra. A városban augusztus 2-15. között szintén szünetel több debreceni épület díszkivilágítása, míg az önkormányzat számos köztéri szökőkútnál leállítja az energiaigényes vízjátékokat.

A kormánynak hallgatnia kellene az önkormányzatokra, főleg ebben a kritikus időszakban, mert a vidéki városok is tudnának tanácsot adni az energiatakarékosság terén – emelte ki Kaposvár fideszes polgármestere.

Három hónapja nincs önkormányzati és területi közigazgatásért felelős államtitkár

Navracsics Tibor hangsúlyozta: a jelenlegi krízisben a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban legalább két államtitkárra lenne szükség, aki partnere az önkormányzatoknak és, aki napi szinten irányítani tudja a kormányhivatalokat. A korábbi területfejlesztési miniszter hozzátette: az önkormányzati szövetségekkel azonnal érdemi tárgyalást kell kezdeni, két államtitkárt pedig azonnal ki kell nevezni.