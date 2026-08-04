Új uniós szabályozás lép életbe a csomagolásokra

Sopronban is készülnek az új uniós csomagolási előírásokra, amely augusztus 12-től Magyarországon is számos vállalkozást érint, a műanyag, papír, karton, fém, üveg és fa csomagolásokra is vonatkozik.

Samponok, tusfürdők, kozmetikumok és tisztítószerek – egy drogériában szinte mindenhol találunk olyan termékeket, amelyeket valamilyen csomagolásban vásárolunk meg. Az új uniós szabályozás ezeket a mindennapi termékeket is érinti. Az új rendelet célja, hogy csökkenjen a csomagolási hulladék mennyisége, és egyre több olyan anyag kerüljön forgalomba, amely újrahasznosítható.