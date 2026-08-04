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Új uniós szabályozás lép életbe a csomagolásokra

Augusztus 12-től Magyarországon is közvetlenül alkalmazni kell az EU új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendeletét. A változás számos vállalkozást érinthet, ezért a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara szakmai tájékoztatót szervezett.

  • Híradó
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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Oksana Mizina
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Sopronban is készülnek az új uniós csomagolási előírásokra, amely augusztus 12-től Magyarországon is számos vállalkozást érint, a műanyag, papír, karton, fém, üveg és fa csomagolásokra is vonatkozik.

Samponok, tusfürdők, kozmetikumok és tisztítószerek – egy drogériában szinte mindenhol találunk olyan termékeket, amelyeket valamilyen csomagolásban vásárolunk meg. Az új uniós szabályozás ezeket a mindennapi termékeket is érinti. Az új rendelet célja, hogy csökkenjen a csomagolási hulladék mennyisége, és egyre több olyan anyag kerüljön forgalomba, amely újrahasznosítható.

 

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