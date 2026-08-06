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Készületlenül érte a kormányt a paksi helyzet?

Paks helyzete stabilizálódott, de tovább tart a vita.

  • Hírek
  • Tegnap, 12:20
  • Forrás: HírTV
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Csütörtök reggelre kilenc centire van a vasárnapi mélyponttól, így stabil az atomerőmű helyzete - jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán elmondta: a következő időszakban tovább javulhat a helyzet, ugyanis csapadék várható a Duna osztrák vízgyűjtő területein. 

Június vége óta már többször is kellett szabályozni a Paksi atomerőmű termelését, ez már egy figyelmeztetés volt, de a kormány figyelmen kívül hagyta ezeket - jelentette ki a Fidesz leendő országgyűlési képviselője. Hortay Olivér rámutatott: a krízisre való felkészülés helyett azonban politikai okokból kirúgták azokat a szakembereket, akik ezt kezelni tudták volna.

A Fidesz frakcióvezetője azonban rámutatott: a kormány egyáltalán nincs felkészülve sem a krízis kezelésére sem a kormányzásra.

 

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