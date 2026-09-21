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Információhiány vagy politikai káosz, erről csapnak össze a Komment vendégei

Egyetlen nap alatt három ügyben kellett tisztázni, mit tudott a kormány és mit támogat valójában. Olajtároló, regionális szövetség, ügyészjelölt: a részletek most fontosabbak a politikai szlogeneknél.

  • Komment
  • 1 órája
  • Frissítve: 42 perce
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Az ukrán tárolók ügyében Magyar Péter azt mondja, a kormány nem kapott tájékoztatást; a Kárpáti Nyolcaknál kiderült, hogy volt meghívás, de nem lett tagság; Baka András jelöltjénél pedig a Tisza még nem kötelezte el magát. 

A közös kérdés nem az, hogy lehetnek-e váratlan helyzetek egy kormány életében. Hanem az, hogy mennyire működik az információ, az egyeztetés és a döntéshozatal ott, ahol végül mindenért a kormány viseli a felelősséget.

Vendégek: 
Vésey-Kovács László,
nemzetkarakterológus

Haraszti Gyula,
újságíró

Mesterházy Attila,
elnök, Szocialisták és Demokraták

Brenner Koloman,
egyetemi docens, korábbi Országgyűlési képviselő

 

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