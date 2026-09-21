Információhiány vagy politikai káosz, erről csapnak össze a Komment vendégei

Az ukrán tárolók ügyében Magyar Péter azt mondja, a kormány nem kapott tájékoztatást; a Kárpáti Nyolcaknál kiderült, hogy volt meghívás, de nem lett tagság; Baka András jelöltjénél pedig a Tisza még nem kötelezte el magát.

A közös kérdés nem az, hogy lehetnek-e váratlan helyzetek egy kormány életében. Hanem az, hogy mennyire működik az információ, az egyeztetés és a döntéshozatal ott, ahol végül mindenért a kormány viseli a felelősséget.

Vendégek:

Vésey-Kovács László,

nemzetkarakterológus



Haraszti Gyula,

újságíró



Mesterházy Attila,

elnök, Szocialisták és Demokraták



Brenner Koloman,

egyetemi docens, korábbi Országgyűlési képviselő