Közpénzen épül a Tisza médiája?

Közpénzen kiadott Tisza pártlap, avagy élesedik a kormánypropaganda?
Úgy tűnik, egyre élesebbé válik a politikai kommunikációs háború, és közben újra előkerül a kérdés: meddig tekinthető közszolgálatinak a közpénzből működtetett média, és hol kezdődik a kormányzati propaganda?
A kritikusok szerint már önmagában az is súlyos kérdéseket vet fel, ha egy politikai párthoz köthető kiadvány közpénzekből készül vagy jelenik meg. Ha valóban ez történik, akkor joggal merül fel: ki finanszírozza, ki ellenőrzi, és mindenekelőtt kinek az érdekeit szolgálja az adott tartalom?
Szabó Gergő, Kacsoh Dániel és Dezse Balázs kendőzetlen őszinteséggel beszélték meg a témákat.
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