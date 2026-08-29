Közpénzen épül a Tisza médiája?

Közpénzen kiadott Tisza pártlap, avagy élesedik a kormánypropaganda?

Úgy tűnik, egyre élesebbé válik a politikai kommunikációs háború, és közben újra előkerül a kérdés: meddig tekinthető közszolgálatinak a közpénzből működtetett média, és hol kezdődik a kormányzati propaganda?

A kritikusok szerint már önmagában az is súlyos kérdéseket vet fel, ha egy politikai párthoz köthető kiadvány közpénzekből készül vagy jelenik meg. Ha valóban ez történik, akkor joggal merül fel: ki finanszírozza, ki ellenőrzi, és mindenekelőtt kinek az érdekeit szolgálja az adott tartalom?

Szabó Gergő, Kacsoh Dániel és Dezse Balázs kendőzetlen őszinteséggel beszélték meg a témákat.