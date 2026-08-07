Magyarország is része lehet az ukrán elnök új kezdeményezésének

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- Ukrajna elindítja a 8 országot egyesítő kárpát kezdeményezést, amelynek Magyarország is tagja lesz

Ukrajna idén ősszel egy új, regionális együttműködési formátumot indít útjára „Kárpát Kezdeményezés” néven.- jelentette be Volodimir Zelenszkij. A kezdeményezés célja, hogy nyolc, a Kárpátok hegyláncolata által földrajzilag és kulturálisan is összekötött országokat egyesítsen. A platformnak Ukrajna mellett tagja lesz Magyarország, Románia, Ausztria, Szerbia, Lengyelország, Csehország és Szlovákia is.

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ötlet azért merült fel, mert habár nem minden ország hajlandó fegyverekkel támogatni Ukrajnát, humanitárius, biztonsági és a gazdasági területeken szeretnének együttműködni. Emellett ezek az államok Ukrajna helyreállításán is gondolkodnak”. Zelenszkij szerint ez a hozzáállás rendkívül fontos Kijev számára, hiszen amikor a szomszédos és régiós államok a háború utáni újjáépítésről egyeztetnek, az egyben erős „hitet jelent Ukrajnának abban, hogy béke lesz”.



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