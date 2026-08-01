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Komoly bevételt hozhatnak Magyar Péter közösségi oldalai

A miniszterelnök a közösségi oldalairól 6 és 25 millió forint között kereshet havonta – mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője, Pócs János.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Bobis Jozsef
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Pócs János elmondta: ez az összeg elég legalább két miniszterelnök fizetésére, majd felszólította a kormányfőt, hogy ajánlja fel a közösségi oldalairól érkező bevételt a gyermekvédelem számára.

 

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