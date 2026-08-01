Komoly bevételt hozhatnak Magyar Péter közösségi oldalai

Pócs János elmondta: ez az összeg elég legalább két miniszterelnök fizetésére, majd felszólította a kormányfőt, hogy ajánlja fel a közösségi oldalairól érkező bevételt a gyermekvédelem számára.
A miniszterelnök a közösségi oldalairól 6 és 25 millió forint között kereshet havonta – mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője, Pócs János.
Pócs János elmondta: ez az összeg elég legalább két miniszterelnök fizetésére, majd felszólította a kormányfőt, hogy ajánlja fel a közösségi oldalairól érkező bevételt a gyermekvédelem számára.