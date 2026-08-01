Mintegy ötvenezer migráns tört be az észak-afrikai spanyol területekre

A spanyol sajtó arról számolt be, hogy a marokkói hatóságok nem tartóztatták fel az embereket. Ebből egyesek arra következtetnek, hogy az észak-afrikai ország szándékosan könnyítette meg a migránsok átkelését. A spanyol belügyminisztérium adatai szerint körülbelül 50 ezer ember jutott át a határon, ugyanakkor mintegy 25 ezren közülük önkéntesen már vissza is tértek Marokkóba.

Pénteken Ceutába látogatott Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök is. A történteket országa területi integritásának megsértéseként értékelte. Jelezte: fel fogják gyorsítani az illegálisan belépők kitoloncolását.

Ceuta „ostromában” a becslések szerint legkevesebb 34 bevándorló vesztette életét. A hatóságok eddig 19 holttestet emeltek ki az Alborán-tenger vízéből.