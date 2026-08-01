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Az aszály komoly kihívások elé állította a szőlőtermelőket

A hosszan tartó aszály és az aranyszínű sárgaság is komoly kihívások elé állította a szőlőtermelőket. A pincészetek arra panaszkodnak, hogy olyan kihívásokkal kellett megküzdeniük, amelyekkel korábban nem találkoztak. Ráadásul a hőség miatt a szüretelés módja is megváltozott, egyre többen választják az éjszakai betakarítást.

  • Híradó
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Labellepatine
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Megkezdődött a szüret a Dél-Balatonon. Az elsőként érő Csabagyöngye fürtjeit péntek reggel szőlőkombájnnal takarították be az ordacsehi ültetvényeken. A korai fajta minden évben elsőként kerül a pincészetbe, ebből készülhet az első újbor, ezért különösen fontos a megfelelő időzítés.

Az idei szezon azonban nem volt könnyű a szőlőtermesztők számára. A hosszan tartó aszály próbára tette az ültetvényeket, miközben az ország több borvidékén az aranyszínű sárgaság is komoly veszélyt jelent a szőlőre. A pincészet bízik abban, hogy a nehézségek ellenére az idei Csabagyöngye is megőrzi friss, gyümölcsös karakterét, és méltó nyitánya lesz a 2026-os borszezonnak.

A Csabagyöngye betakarításával hivatalosan is kezdetét vette az idei szüret. A munkák a következő hetekben sem állnak meg: hamarosan az Irsai Olivér szedése következik.

 

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