Az aszály komoly kihívások elé állította a szőlőtermelőket

Megkezdődött a szüret a Dél-Balatonon. Az elsőként érő Csabagyöngye fürtjeit péntek reggel szőlőkombájnnal takarították be az ordacsehi ültetvényeken. A korai fajta minden évben elsőként kerül a pincészetbe, ebből készülhet az első újbor, ezért különösen fontos a megfelelő időzítés.

Az idei szezon azonban nem volt könnyű a szőlőtermesztők számára. A hosszan tartó aszály próbára tette az ültetvényeket, miközben az ország több borvidékén az aranyszínű sárgaság is komoly veszélyt jelent a szőlőre. A pincészet bízik abban, hogy a nehézségek ellenére az idei Csabagyöngye is megőrzi friss, gyümölcsös karakterét, és méltó nyitánya lesz a 2026-os borszezonnak.

A Csabagyöngye betakarításával hivatalosan is kezdetét vette az idei szüret. A munkák a következő hetekben sem állnak meg: hamarosan az Irsai Olivér szedése következik.