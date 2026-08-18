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Áldozatként magyarázkodott Aranyosi Péter az ámokfutásai miatt

Orbán Viktor felrobbantása, sortűz és romák tetves dakotáknak nevezése - több mint egy éve beszélt ezekről Aranyosi Péter a Partizán stúdiójában. A humoristával az évforduló apropóján készített interjút a szintén humorista Felméri Péter.

  • Hírek
  • 48 perce
  • Frissítve: 42 perce
  • Forrás: HírTV
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Aranyosi Péter a beszélgetés során lejáratásnak nevezte az egy éve elhangzottakról szóló beszámolókat, és áldozatnak próbálta mutatni magát. Azt azonban nem idézte fel: mik hangzottak el a partizános interjún.

 

 

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