Áldozatként magyarázkodott Aranyosi Péter az ámokfutásai miatt

Aranyosi Péter a beszélgetés során lejáratásnak nevezte az egy éve elhangzottakról szóló beszámolókat, és áldozatnak próbálta mutatni magát. Azt azonban nem idézte fel: mik hangzottak el a partizános interjún.
Orbán Viktor felrobbantása, sortűz és romák tetves dakotáknak nevezése - több mint egy éve beszélt ezekről Aranyosi Péter a Partizán stúdiójában. A humoristával az évforduló apropóján készített interjút a szintén humorista Felméri Péter.
Aranyosi Péter a beszélgetés során lejáratásnak nevezte az egy éve elhangzottakról szóló beszámolókat, és áldozatnak próbálta mutatni magát. Azt azonban nem idézte fel: mik hangzottak el a partizános interjún.