Méltó megemlékezés Kőröshegyen

Ünnepi szentmisével, a felújított vörös kereszt újraszentelésével és az új kenyér megáldásával és szétosztásával ünnepelték Kőröshegyen az államalapítás ünnepét. Szent István király tanításai és öröksége 1092-től erősíti a magyarság összetartozását. Állami ünneppé a XIX. század végén emelték augusztus 20-át, István király oltárra emelése napját. Ez is azt bizonyítja, hogy Szent István erős alapokra építette ezt az országot – fogalmazott Kőröshegy polgármestere.