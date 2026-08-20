Látványos menet nyitotta meg a debreceni karneváli hetet

Ünnepélyes zászlófelvonással és az új kenyér egyházi megszentelésével vette kezdetét a 57. Debreceni Virágkarnevál az államalapítás ünnepén. A hagyományokhoz híven a Szent Koronát ábrázoló kompozíció vezetésével 12 virágkocsi vonult végig a cívisváros belvárosán, amelyeket félmillió élővirág díszített. Az idei, „Amit kaptunk, továbbadjuk…” mottót viselő rendezvényen több mint 1500 hazai és nemzetközi művész gondoskodott a hangulatról, miközben az augusztus 18. és 23. között zajló programsorozatra az ország minden pontjáról érkeztek látogatók.