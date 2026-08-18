Megfélemlített alkotmánybírák

A miniszterelnök most éppen azt ünnepli, hogy az Alkotmánybíróság nem tudta megállapítani, hogy alkotmányellenesen törvénykezett a magyar kormány. Ha már ez is teljesítmény, akkor elég nagy bajban vagyunk. A HírTV Vezércikk című műsorának legújabb adásában a hazai belpolitikai élet legforróbb témái kerülnek terítékre. Vendégeink: Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, Dornfeld László politikai elemző és Szentesi Zöldi László újságíró. Műsorvezető: Szalai Szilárd.