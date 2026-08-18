Megfélemlített alkotmánybírák

A Vezércikk tartalomából:
- MEGFÉLEMLÍTVE - Nemzetközi fórumokon folytatódhat a tiszás alkotmánymódosítások ügye
- ELSZÓLTA MAGÁT - Brüsszeli parancsra csatlakozhatott Magyarország az Európai Ügyészséghez
- OSTROMÁLLAPOT – A ceutai migránskrízis már a XXI. századi politikai zsarolás mintapéldája
Vendégeink:
- Lomnici Zoltán, aki - volt alkotmánybírákhoz hasonlóan - úgy gondolja, legalább a visszamenőleges hatályú törvénykezéssel lett volna némi dolga az Alkotmánybíróságnak.
- Dornfeld László, aki - bár megérti az emberi vonatkozásait - szemében az Alkotmánybíróság leszerepelt ezzel a döntéssel.
- Szentesi Zöldi László, aki szerint teljesen nyilvánvaló, hogy az Alkotmánybíróságnak egy kemény politikai nyomás után nem volt mersze valós döntést hozni.