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Megfélemlített alkotmánybírák

A miniszterelnök most éppen azt ünnepli, hogy az Alkotmánybíróság nem tudta megállapítani, hogy alkotmányellenesen törvénykezett a magyar kormány. Ha már ez is teljesítmény, akkor elég nagy bajban vagyunk. A HírTV Vezércikk című műsorának legújabb adásában a hazai belpolitikai élet legforróbb témái kerülnek terítékre. Vendégeink: Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, Dornfeld László politikai elemző és Szentesi Zöldi László újságíró. Műsorvezető: Szalai Szilárd.

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A Vezércikk tartalomából: 

  • MEGFÉLEMLÍTVE - Nemzetközi fórumokon folytatódhat a tiszás alkotmánymódosítások ügye
  • ELSZÓLTA MAGÁT - Brüsszeli parancsra csatlakozhatott Magyarország az Európai Ügyészséghez
  • OSTROMÁLLAPOT – A ceutai migránskrízis már a XXI. századi politikai zsarolás mintapéldája

Vendégeink: 

  • Lomnici Zoltán, aki - volt alkotmánybírákhoz hasonlóan - úgy gondolja, legalább a visszamenőleges hatályú törvénykezéssel lett volna némi dolga az Alkotmánybíróságnak.
  • Dornfeld László, aki - bár megérti az emberi vonatkozásait - szemében az Alkotmánybíróság leszerepelt ezzel a döntéssel.
  • Szentesi Zöldi László, aki szerint teljesen nyilvánvaló, hogy az Alkotmánybíróságnak egy kemény politikai nyomás után nem volt mersze valós döntést hozni.

 

 

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