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A Tisza Párt programja nem csábítja haza a külföldön dolgozókat?

A HírTV és a HírFM interaktív műsora, ahol a betelefonálók sem rejtik véka alá véleményüket. A Paláver Hangoló vendége Molnár Dóra politológus volt.

  • Paláver
  • 1 órája
  • Frissítve: 42 perce
  • Forrás: HírTV
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