Romló közbiztonság Budapesten – Megszólalt a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője

A fővárosi frakcióvezető elmondta, hogy javaslataik között szerepel, hogy a budapesti traffipax-bevételek felét a közutakra és a közbiztonságra, másik felét pedig a BRFK közterületi járőrszolgálatára fordítsák.
Drasztikusan romlott a közbiztonság Budapesten - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna kiemelte, hogy a főváros forgalmasabb részein romlik a közbiztonság, és a lakosok biztonságérzete is csökkent.
A fővárosi frakcióvezető elmondta, hogy javaslataik között szerepel, hogy a budapesti traffipax-bevételek felét a közutakra és a közbiztonságra, másik felét pedig a BRFK közterületi járőrszolgálatára fordítsák.