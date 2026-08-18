Romló közbiztonság Budapesten – Megszólalt a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője

Drasztikusan romlott a közbiztonság Budapesten - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna kiemelte, hogy a főváros forgalmasabb részein romlik a közbiztonság, és a lakosok biztonságérzete is csökkent.