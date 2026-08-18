A szegedi halászlétől a fenékküszöbig – Így látták a Troll vendégei a paksi válságkezelést

A Troll című műsor egy kötetlen gasztronómiai felütéssel indult: a vendégek hosszan tárgyalták a jó szegedi halászlé készítésének és fogyasztásának rejtelmeit – szót ejtve a napokig tartó passzírozásról, valamint a tésztás és kenyeres tálalás körüli örök vitáról. Ez a könnyed felvezetés gyorsan átfordult a politikai elemzésbe, amikor a tiszai körhinta és a Dunán zajló látványos csónakázások párhuzamaként Magyar Péter paksi szereplése került terítékre. A stúdióban a politikus médiamegjelenéseit, a Duna rekordalacsony vízállása miatti „havária helyzet” kommunikációját, a fenékküszöb körüli ellentmondásokat, valamint a HírTV stábjának kizárását vizsgálták meg közelebbről.