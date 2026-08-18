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A szegedi halászlétől a fenékküszöbig – Így látták a Troll vendégei a paksi válságkezelést

A HírTV Troll című műsorának legutóbbi adásában M. Dobos Marianne műsorvezető, valamint vendégei – Szőcs László, Apáti Bence és Szarvas Szilveszter – a tőlük megszokott éles iróniával vették górcső alá a belpolitikai élet legfrissebb fejleményeit.

  • Troll
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Troll című műsor egy kötetlen gasztronómiai felütéssel indult: a vendégek hosszan tárgyalták a jó szegedi halászlé készítésének és fogyasztásának rejtelmeit – szót ejtve a napokig tartó passzírozásról, valamint a tésztás és kenyeres tálalás körüli örök vitáról. Ez a könnyed felvezetés gyorsan átfordult a politikai elemzésbe, amikor a tiszai körhinta és a Dunán zajló látványos csónakázások párhuzamaként Magyar Péter paksi szereplése került terítékre. A stúdióban a politikus médiamegjelenéseit, a Duna rekordalacsony vízállása miatti „havária helyzet” kommunikációját, a fenékküszöb körüli ellentmondásokat, valamint a HírTV stábjának kizárását vizsgálták meg közelebbről.

 

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