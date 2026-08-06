Új államfőről dönthet az Országgyűlés, a Fidesz bojkottál

Már jövő kedden eldőlhet az új köztársasági elnök személye. A Tisza Frakció ugyanis kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris üléseken döntsön az Országgyűlés az új államfőről. A dokumentumot Magyar Péter mellett 42 kormánypárti képviselő írta alá. Mindeközben a miniszterelnök a Legfelsőbb Bíróság volt elnökével Baka Andrással találkozott szerdán. Bóka János kijelentette: A Fidesz frakciója nem fog részt venni jövő kedden a köztársasági elnök személyének kiválasztásában.

Bóka János hozzátette: A Fidesz soha nem fogja támogatni az Tiszás önkény újabb színjátékát.