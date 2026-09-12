12 óra alatt a Balaton körül

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Üzent Oroszország: a Tisza-kormány lépéseinek lesznek következményei
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Irgalmatlan összeg: Ennyibe került eddig az amerikai-iráni háború
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Előkerült a kárpátaljai eltűnt katona holtteste: 120 fölött a magyar áldozatok száma
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Orbán Viktor: Csak egy évre szerződtem a Fidesz újjászervezésére
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„Semmi mást nem csinál, csak hergel” – Reagálás Fekete-Győr feljelentésére
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Nem ment el a szakbizottságra a miniszter, Takács Péter szerint nincs gazdája a 500 milliárdos ígéretnek
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Forrás: HírTV
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