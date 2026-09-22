Olajtároló nélkül, ügyészjelölt nélkül, de egyre több kérdéssel maradt a kormány

A MOL szerint az ukrán tároló még csak többéves előkészítés előtt álló üzleti terv, Magyar Péter mégis azonnal kizárta a megvalósítását. Baka András önállóan választott legfőbbügyész-jelöltet, a Tisza-frakció egy nappal később visszautasította. A Terror Háza esetében pedig a bezárásról szóló első döntést gyors újranyitási bejelentés követte.

Három külön ügy, ugyanazzal a kérdéssel: az intézmények önállóan működnek, vagy csak addig, amíg döntéseik egybeesnek a parlamenti többség politikai akaratával?