Magyar Péter az elmagányosodásról és a Duna vízállásáról is beszélt a Szentatyával

Beszámolt vatikáni látogatásáról Magyar Péter. A delegáció tagjai között volt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára is.

A miniszterelnök elmondta, hogy többek között a mesterséges intelligenciáról, az elmagányosodásról és a Duna vízállásáról is beszélt a XIV. Leó pápával. Az audienciát követően a kormányfő a szentszéki államtitkárságon folytatta programját, ahol Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkárával is egyeztetést folytatott.

Bár a magyar nyilvánosságot kiemelten foglalkoztatja mind a szívhangrendelet, mind a gyermekvédelmi törvények módosítása, a beszámolók szerint ezek nem kerültek szóba a találkozón.