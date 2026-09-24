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Magyar Péter az elmagányosodásról és a Duna vízállásáról is beszélt a Szentatyával

Magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa a Vatikánban Magyar Pétert. A kormányfő vatikáni programja a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában kezdődött, majd az apostoli palotában találkozott a Szentatyával. A miniszterelnök azonban a beszámolók szerint a gyermekvédelmi törvény tiszás módosításáról vagy a szívhangrendeletről nem beszélt a katolikus egyházfővel.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Beszámolt vatikáni látogatásáról Magyar Péter. A delegáció tagjai között volt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára is.

A miniszterelnök elmondta, hogy többek között a mesterséges intelligenciáról, az elmagányosodásról és a Duna vízállásáról is beszélt a XIV. Leó pápával. Az audienciát követően a kormányfő a szentszéki államtitkárságon folytatta programját, ahol Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkárával is egyeztetést folytatott.

Bár a magyar nyilvánosságot kiemelten foglalkoztatja mind a szívhangrendelet, mind a gyermekvédelmi törvények módosítása, a beszámolók szerint ezek nem kerültek szóba a találkozón. 

 

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