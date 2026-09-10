Egy korrupcióellenes hivatal hitelessége már a vezető kiválasztásánál kezdődik

Hadházy Ákos már Unger Anna jelölésekor azt állította, hogy Ligeti Miklós alkalmasabb lett volna, később pedig közérdekű adatigényléssel kérte ki a pályázók rangsorolásának pontrendszerét. Hallerné Nagy Anikó ezt követően arról beszélt, hogy nem létezett minden szempontot pontokban kifejező objektív rendszer, mert politikai kockázatokat és összeférhetetlenségi kérdéseket is mérlegeltek.

Ez adja az ügy valódi ellentmondását: egy átláthatóságra és elszámoltatásra létrehozott intézménynek már a vezetője kiválasztásakor különösen világosnak kell lennie abban, milyen szabályok alapján született a döntés.