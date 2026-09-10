Akár háromszorosára is nőhetnek a rezsiszámlák?

Történelmi csúcsot döntött a gázolaj ára, miközben a gázpiaci drágulás miatt a lakossági terhek drasztikus emelkedése fenyeget. A HírTV Napindító című műsorában Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője arra figyelmeztetett: a védett árak kivezetése és az adócsökkentések elmaradása miatt a háztartások akár három-négyszeres rezsinövekedéssel is szembesülhetnek januártól.