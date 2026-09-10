Egy nappal korábban tudták, mégsem védték meg a határt? Súlyos vád Sánchez kormánya ellen

A spanyol hírszerzés már egy nappal korábban figyelmeztetett a ceutai tömeges határsértés veszélyére - derül ki a nyilvánosságra hozott, korábban titkosított dokumentumokból. A spanyol miniszterelnök azonban tagadja, hogy tudott volna a tervezett akcióról, az ellenzék viszont továbbra is azzal vádolja a kabinetet, hogy tudomása volt a készülő rohamról, mégsem védte meg megfelelően a határt.

A Vox elnöke, Santiago Abascal ezért Pedro Sánchez büntetőjogi felelősségre vonását követeli, míg a miniszterelnök szerint nem megszállásról, hanem a jobb életet kereső emberek érkezéséről van szó. A ceutai válság így tovább élezi a konfliktust a spanyol kormány és az ellenzék között.