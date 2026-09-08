Többször megvonta a szót a tiszás alelnök a Fidesz képviselőitől

Személyes érintettség okán kért szót a parlamentben Pócs János, amikor felszólalása közben a tiszás alelnöke több alkalommal is elvette tőle a szót. Hallerné Nagy Anikó szerint a Fidesz országgyűlési képviselőjének felszólalása nem minősült személyes érintettségnek. Mindeközben a Tisza-frakció és Magyar Péter nagy mosollyal és tapssal jutalmazta a Házelnököt.

De az alelnök nem csak Pócs Jánostól, hanem Balla Györgytől is megvonta a szót, miután a Fidesz országgyűlési képviselője azt kifogásolta, hogy a parlamentben kettős mércét alkalmaznak a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között.

Miután Hallerné Nagy Anikó belefojtotta a szót Balla Györgybe, Panyi Miklós is a kettős mércére szerette volna felhívni a figyelmet, viszont a tiszás levezető elnök szóbeli figyelmeztetéssel szankcionálta a képviselőt. Később pedig Németh Balázs szeretett volna kritikát megfogalmazni a kormánnyal szemben, de a levezető elnök tőle is elvette a szót.