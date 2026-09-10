Aggódnak a németországi törökök az AfD miatt

A Németországi Török Közösség (TGD) az AfD szász-anhalti tartományi választásokon elért sikere után elfogadhatatlannak tartja, hogy menedékkérőket küldjenek a tartományba. „A migrációs háttérrel rendelkező embereknek Szász-Anhaltban már nincs idejük elméleti biztonsági vitákra” – mondta Gökay Sofuoğlu, a Közösség szövetségi elnöke a DPA hírügynökségnek. A politikának ezentúl „aktívan meg kell védenie őket a jobboldali szélsőségesektől”.

„Azt követeljük a szövetségi kormánytól, hogy szüntesse meg a menekültek tartózkodási kötelezettségét” – mondta Sofuoğlu. Senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy olyan helyen maradjon, ahol fennáll annak a veszélye, hogy jobboldali szélsőségesek célpontjává válik. „Nem szabad megvárnunk, amíg embereket ölnek meg, és csak utána reagálnunk” – tette hozzá a Török Közösség elnöke.