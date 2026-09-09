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„Kinek gurult el a gyógyszere?” – A volt agrárminiszter a királyi lovak körüli botrányról

Súlyos diplomáciai blamának és elképesztő félreértésnek nevezte Nagy István volt agrárminiszter a HírTV Monitor című műsorában azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az Agrárminisztérium visszakérte a III. Károly brit királynak ajándékozott két lipicai lovat. A politikus kijelentette: ha a hírek igazak, a magyar állam rendkívül megszégyenítő helyzetbe került, amin „az egész világ röhög”.

  • Hírek
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  • Forrás: Monitor
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Nagy István szerint egy királyi beiktatásra a legstílusosabb ajándék a két lipicai ló volt, így nem a korábbi döntést, hanem a felelősséget kell firtatni. Feltételezése szerint a minisztériumban a korábbi megállapodás szabályosságát és dokumentációját kezdhették el vizsgálni, a túlbuzgó ellenőrzés pedig végül nemzetközi polémiához vezetett. Bár a hírek szerint a helyzetet diplomáciai úton végül rendezték, a volt miniszter hangsúlyozta: az ügyet nem lehet ennyiben hagyni, ki kell deríteni, ki küldte a megkeresést, és levonni a személyi konzekvenciákat.

 

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