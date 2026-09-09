„Kinek gurult el a gyógyszere?” – A volt agrárminiszter a királyi lovak körüli botrányról

Nagy István szerint egy királyi beiktatásra a legstílusosabb ajándék a két lipicai ló volt, így nem a korábbi döntést, hanem a felelősséget kell firtatni. Feltételezése szerint a minisztériumban a korábbi megállapodás szabályosságát és dokumentációját kezdhették el vizsgálni, a túlbuzgó ellenőrzés pedig végül nemzetközi polémiához vezetett. Bár a hírek szerint a helyzetet diplomáciai úton végül rendezték, a volt miniszter hangsúlyozta: az ügyet nem lehet ennyiben hagyni, ki kell deríteni, ki küldte a megkeresést, és levonni a személyi konzekvenciákat.