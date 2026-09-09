Megérkezett a bocsánatkérés, csak éppen békülés nem lett belőle

A hétfői szóváltás után Toroczkai Lászlót egy hétre kizárták az ülésteremből, ő azonban továbbra is azt követeli, hogy Magyar Péter kérjen bocsánatot a családi cégekkel kapcsolatos vádjáért. A miniszterelnök válasza egy kommentben érkezett: „Bocsánat, hogy foglalkoztam veled.” Toroczkai ezt nem fogadta el.

Nagy Attila Tibor közben arra figyelmeztetett, hogy a személyeskedő, egyre durvább parlamenti légkör akár fizikai konfliktusig is vezethet. A történet ezért már nem arról szól, ki mondta az első sértést, hanem arról, maradt-e még fék a politikai indulatokon.