Ha ez nem inkompetencia, akkor valaki mondja el, mi volt a cél a királyi lóüggyel

Nelson és Iveco 2024-ben hivatalosan magyar állami ajándékként került a brit királyi udvarhoz. A Daily Mail szerint a magyar agrártárca később kérte visszaszállításukat, a londoni nagykövetség pedig azt közölte, hogy a kérdés időközben rendeződött, a lovak maradnak Nagy-Britanniában. Most azonban az Agrárminisztérium egyszerűen azt mondja: „A hír nem igaz.” Két lehetőség marad: a brit lap tévedett, a kormányzati kommunikáció csúszott félre, vagy valaki gyorsan visszakozott. Bármelyik igaz, magyarázat nélkül egyik sem fest jól.