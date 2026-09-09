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Ha ez nem inkompetencia, akkor valaki mondja el, mi volt a cél a királyi lóüggyel

A brit sajtó szerint Magyarország visszakérte III. Károlynak ajándékozott két lipicai lovát. A minisztérium most cáfol, a londoni nagykövetség viszont arról beszélt, hogy az ügy már rendeződött. Ez már nem lóügy, hanem kormányzati hitelességi kérdés.

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Nelson és Iveco 2024-ben hivatalosan magyar állami ajándékként került a brit királyi udvarhoz. A Daily Mail szerint a magyar agrártárca később kérte visszaszállításukat, a londoni nagykövetség pedig azt közölte, hogy a kérdés időközben rendeződött, a lovak maradnak Nagy-Britanniában. Most azonban az Agrárminisztérium egyszerűen azt mondja: „A hír nem igaz.” Két lehetőség marad: a brit lap tévedett, a kormányzati kommunikáció csúszott félre, vagy valaki gyorsan visszakozott. Bármelyik igaz, magyarázat nélkül egyik sem fest jól.

 

 

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