Fegyvergyártó kezébe kerül a Volkswagen 125 éves patinás üzeme

Az Európában fennálló, évente mintegy 500 000 autóra becsült túlzott gyártókapacitás megszüntetése érdekében a multinacionális vállalat nemcsak a létszámot csökkenti, hanem a legkevésbé termelékeny üzemeitől is meg kíván válni. Az első lépés ebbe az irányba, hogy a multinacionális vállalat most megállapodást írt alá az osnabrücki üzem értékesítéséről. A Volkswagen az üzemet Alsó-Szászország tartományának és az Aurelius Capital nevű, Tel-Avivban működő izraeli befektetési társaságnak adja el, amely a fegyveriparra, a védelemre és a kiberbiztonságra szakosodott. Az üzem Németország egyik legrégebbi autóipari ipari telephelye: 125 évvel ezelőtt alapították. Sőt, még magánál az azt birtokló Volkswagen-csoportnál is jóval régebbi.

A témában Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a Láncreakció vendége.