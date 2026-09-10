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Rekordmagas üzemanyagárak: 700 forint felett a gázolaj ára

Rekordmagasra emelkedett az üzemanyagár - hívta fel a figyelmet Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videóban. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: Magyar Péter a kampány alatt még 480 forintos benzinárat követelt és a védett üzemanyagár bevezetését sürgette, ehhez képest semmit sem tesz a drágulás megfékezése érdekében. A politikus posztját Orbán Viktor is megosztotta, úgy fogalmazott: rekordmagas benzinár, rekordmagas költségvetési hiány és rekordmagas államadósság.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Felháborodva nyilatkoztak a HírTV-nek autósok az egyre növekvő üzemanyagárak miatt. A gázolaj átlagára 700 forint felett maradt, miközben egy liter benzin átlagosan már 626 forintba kerül.

Magyar Péter hétfőn azt ígérte a parlamentben: szerdán megoldással állnak elő az üzemanyag-drágulás megfékezése érdekében, de a nagy bejelentés egyelőre elmaradt. Bóka János közösségi oldalán rámutatott: a kampányban Magyar Péter még 480 forintos benzinárat követelt és a védett üzemanyagár bevezetését sürgette. Most pedig már arról beszél, hogy miért nem lehet bevezetni a védett árat.

 

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