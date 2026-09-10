Rekordmagas üzemanyagárak: 700 forint felett a gázolaj ára

Felháborodva nyilatkoztak a HírTV-nek autósok az egyre növekvő üzemanyagárak miatt. A gázolaj átlagára 700 forint felett maradt, miközben egy liter benzin átlagosan már 626 forintba kerül.

Magyar Péter hétfőn azt ígérte a parlamentben: szerdán megoldással állnak elő az üzemanyag-drágulás megfékezése érdekében, de a nagy bejelentés egyelőre elmaradt. Bóka János közösségi oldalán rámutatott: a kampányban Magyar Péter még 480 forintos benzinárat követelt és a védett üzemanyagár bevezetését sürgette. Most pedig már arról beszél, hogy miért nem lehet bevezetni a védett árat.