Most érdemes albérletet keresni

Bár a ponthatárok kihirdetését követő július–augusztusi csúcsszezonban a legjobb lakások gyorsan elkelnek, a kínálat folyamatosan frissül, az árak pedig jellemzően október-november környékén érik el az év végi mélypontot. A szakértő kiemelte: a fővárosi belső kerületek 300 ezer forint feletti átlagáraival szemben a külső kerületekben már 200 ezer forintért is bérelhető másfél-kétszobás lakás, míg a vidék legdrágább városa, Debrecen után Szeged zárkózik fel az élmezőnyhöz. A magas költségek miatt továbbra is hódít a közös bérlés, amellyel a diákok nemcsak a lakbért és a rezsit osztják meg, hanem az első közös otthon közösségi élményét is megszerzik.